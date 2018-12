Sex & the City fra le rane, quelle di città sono più sexy

Le rane di città sono più sexy di quelle di campagna. I maschi delle zone urbane per attirare le femmine gracidano più di frequente e in modo più 'seducente' rispetto ai loro simili che vivono nelle foreste e nelle zone rurali. Lo hanno scoperto i naturalisti dell'Università di Amsterdam, studiando una specie di anfibio, la rana tùngara, lungo il Canale di Panama. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature Ecology and Evolution.



Gli studiosi hanno registrato i versi delle rane in 11 aree rurali e 11 urbane lungo il Canale. Così hanno rilevato che le rane maschio di città emettono versi di corteggiamento per le femmine più di frequente e con vocalizzi più complessi. Facendo ascoltare alle femmine i versi registrati dei maschi, queste saltavano più spesso verso i richiami di quelli di città.



Secondo gli studiosi, le rane urbane hanno più competizione per l'accoppiamento rispetto a quelle rurali, e questo le costringe a dare il meglio di loro per trovare una compagna.



Inoltre, in città ci sono meno predatori, e questo permette agli anfibi di fare più rumore nel corteggiamento.