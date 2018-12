Torna 'Dalla parte degli animali' con Michela Brambilla

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Raddoppia la durata ed è promossa alla domenica "Dalla parte degli animali", la trasmissione ideata e condotta da Michela Vittoria Brambilla per trovare casa a cani, gatti e altri animali abbandonati o in difficoltà. La terza stagione parte il 9 dicembre, con tante novità e conferme: una nuova serie di appuntamenti in day-time, in onda su Rete4 la domenica, dalle 10,50 alle 12 (un'ora invece della mezz'ora delle scorse edizioni).



"La nostra - ricorda l'ex ministro - non è soltanto una trasmissione che parla di animali, ma ha una forte impronta autenticamente animalista, che utilizza lo strumento della televisione per promuovere le adozioni, contribuire a contrastare gli effetti negativi del randagismo, vera e propria piaga nazionale, e a diffondere una nuova cultura di amore verso i nostri piccoli amici e rispetto dei loro diritti". (ANSA).





