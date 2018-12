Orsa Kj2: gip, indagare Rossi e Zanin

(ANSA) - TRENTO, 4 DIC - Il gip Marco La Ganga chiede di indagare l'ex governatore del Trentino, Ugo Rossi, e il responsabile del servizio foreste e fauna, Maurizio Zanin, per l'abbattimento dell'orsa Kj2, avvenuto la sera del 12 agosto scorso, in attuazione di un'ordinanza del presidente della Provincia autonoma, Ugo Rossi, dopo che il plantigrado aveva ferito un uomo nel luglio dello stesso anno e un altro nel 2015.



Lo riferisce il quotidiano locale Corriere del Trentino, spiegando che si tratta di carte di novembre e che ora la Procura avrà quattro mesi per effettuare nuove indagini sul caso. (ANSA).





