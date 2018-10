Ong animaliste, inserire limiti a caccia in Dl Sicurezza

ROMA - Le associazioni animaliste Enpa, Lac, Lav, Lipu e Wwf in un comunicato si dicono "sgomente per l'ennesimo 'incidente' venatorio nell'anconetano di cui è rimasto vittima un bambino di dieci anni, ferito da numerosi pallini da caccia". Per questo "lanciano un forte appello al Parlamento e al governo affinché intervengano tempestivamente" e propongono una serie di interventi da inserire nel "Decreto Sicurezza", in votazione il 5 novembre al Senato.



Enpa, Lac, Lav, Lipu e WWF chiedono ai senatori di intervenire "vietando il coinvolgimento dei minori nell'attività venatoria; introducendo il divieto di sparare la domenica, giornata in cui famiglie e bambini frequentano campagne e boschi, ma anche prevedendo controlli adeguati sulle condizioni psico-fisiche dei cacciatori. I permessi per la detenzione di armi da caccia dovrebbero essere rinnovati non più ogni cinque anni - come stabilisce l'attuale normativa - ma ogni tre sino al compimento del 65mo anno d'età e con cadenza annuale fino al 75mo anno d'età. Al compimento del quale il cacciatore deve essere obbligato ad appendere la "doppietta" al chiodo".



"Chiediamo inoltre - proseguono Enpa, Lac, Lav, Lipu e WWF - che siano aumentate le distanze di sparo da abitazioni, luoghi di lavoro, strade e ferrovie, minacciati da armi sempre più potenti; che le carabine non siano affidate a giovani sotto i 25 anni; che i turisti siano liberi di godere le vacanze e dunque che anche nella caccia di selezione i fucili tacciano nei mesi primaverili ed estivi; che il mese di settembre, ormai alta stagione per l'economia basata sul turismo rurale, sia esente da ogni forma di spari".