Coppia di pinguini maschi diventano 'padri'

Lieto evento nell'acquario di Sydney Sea Life dove si è schiuso l'uovo affidato a due pinguini maschi, che avevano formato coppia fissa e sono ora orgogliosi genitori affidatari di un pulcino, uscito venerdì scorso dall'uovo che stanno incubando. I due, chiamati Sphen e Magic dal personale dell'acquario, hanno costruito un nido più grande di ogni altra coppia di pinguini nell'acquario, e hanno i turni nel covare.



I due pinguini Papua (Pygoscelis papua o pigoscelidi comuni, di una specie diffusa nella regione antartica), erano inseparabili dall'inizio dell'anno e il personale aveva notato che con l'avvicinarsi delle stagione riproduttiva la coppia aveva cominciato a raccogliere sassolini per costruire un nido.



E' stato affidato loro un uovo infecondo da curare e si sono comportati così bene che i guardiani lo hanno sostituito con uno vero. I pinguini Papua generalmente depongono due uova, usandone uno per riserva, il che significa che la coppia 'donatrice' non ha nemmeno notato che mancava il loro secondo uovo.



Mentre incubavano l'uovo per 36 giorni, i papà in attesa si sono alternati tra curare l'uovo e pattugliare l'area circostante per tenere alla larga altri pinguini. La condivisione dei compiti prosegue, e la coppia continuerà ad alimentare il neonato fino a dieci volte al giorno per le prossime cinque o sei settimane. E presto cominceranno le lezioni di nuoto a fianco dei genitori.



Sphen e Magic si aggiungono a una lunga lista di coppie conosciute di pinguini dello stesso sesso, tra cui Stan e Oli in Germania, Pedro e Buddy dello zoo di Toronto, Roy e Silo in quello di New York e le femmine Penelope e Missy in Irlanda.



Tuttavia sia Pedro e Buddy che Roy e Silo in seguito si sono separati, quando uno dei due si è unito a una femmina. (ANSA)