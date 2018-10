Nei fondali australiani avvistato 'mostro pollo senza testa'

ROMA - Vive nelle profondità marine, ha i tentacoli ma anche le pinne e sembra un pollo senza testa pronto per essere arrostito: è stato soprannominato infatti "mostro pollo senza testa" ed è un cetriolo di mare, ovvero uno strambo animale invertebrato che ha una forma che ricorda quella dell'ortaggio e appartiene alla classe degli "echinodermi". È stato avvistato da ricercatori della Australian Antarctic Division al largo della costa australiana nei fondali oceanici grazie a telecamere subacquee installate nelle zone di pesca. È il secondo avvistamento per "Enypniastes eximia", questo il suo nome scientifico: la prima volta era stato filmato nel golfo del Messico.





Il bizzarro esemplare striscia sui fondali e, come tutti i cetrioli di mare, filtra i sedimenti; ma a differenza di altre specie ha pure le pinne e quindi nuota anche elegantemente tanto che è soprannominato pure ballerino spagnolo.



È come un pollo pronto per andare in forno, racconta Dirk Welsford, uno degli scienziati che l'hanno avvistato nell'ambito di un programma di ricerca volto a valutare l'impatto della pesca negli ecosistemi marini sensibili (alcune specie di cetrioli di mare - considerate prelibatezze e vendute a caro prezzo - rischiano l'estinzione a causa della pesca eccessiva).



Filmati e immagini raccolti in questa spedizione nell'Oceano Antartico (con la scoperta anche di altre nuove specie viventi) saranno presentati ufficialmente al meeting annuale della CCAMLR - Commissione per la Conservazione delle Risorse Viventi Marine Antartiche che si tiene questa settimana a Hobart in Australia.