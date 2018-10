Essere Animali denuncia, nei supermercati pesce maltrattato

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Un lungo video per denunciare la situazione in cui vengono allevati e abbattuti i pesci che arrivano sui supermercati italiani. Lo ha girato Essere Animali, per sottolineare "quanto il settore ittico si stia spostando dalla pesca verso allevamenti intensivi, che saranno in futuro fonte sempre più predominante del pesce sul mercato" e per analizzare "le problematiche più urgenti del settore, con uno sguardo soprattutto a quello italiano", con immagini che secondo Essere Animali "comprovano le preoccupazioni per il benessere degli animali espresse anche da Efsa, Oie e Unione Europea".



Il video dell'associazione, pubblicato in esclusiva dal Guardian, mostra le condizioni definite 'horrific' (orribili) dal quotidiano britannico, con cui vengono trattati orate, trote e branzini negli allegamenti intensivi. Vengono denunciate "vasche sovraffollate e piene di alghe, con conseguente carenza di ossigeno", come "pesci issati con reti, con conseguente schiacciamento e ferite per quelli in fondo" o, ancora, "pesci lasciati morire di asfissia stipati in contenitori pieni di ghiaccio".(ANSA).