Animali in gabbia, G. Grillo promette più vigilanza

ROMA - "Ci sarà l'impegno da parte del ministero a vigilare sulle politiche per il benessere animale" perché il loro benessere è quello degli uomini sono strettamente connessi. Lo ha detto ministro della Salute, Giulia Grillo, inaugurando alla Camera dei Deputati la mostra contro l'uso delle gabbie negli allevamenti di animali "End the cage age". "Serve maggior attenzione nell'opinione pubblica e da parte della politica sul tema del benessere animale. La politica spesso arriva in ritardo rispetto alla evoluzione della società", ha sottolineato il ministro prima di firmare la petizione, lanciata da 19 associazioni che chiede lo stop dell'utilizzo delle gabbie negli allevamenti e che mira a raggiungere un milione di firme. "Quella di oggi - ha proseguito Grillo - è un'iniziativa importante, che vede i cittadini protagonisti. E per noi come forza politica e di governo apprezziamo le iniziative che vengono dal basso e nascono dalle esigenze della cittadinanza".