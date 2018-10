Coppia di pinguini maschi a turno cova uovo

SYDNEY - Due pinguini maschi dell'acquario di Sydney hanno formato coppia fissa e sono ora orgogliosi genitori affidatari, di un uovo che stanno incubando. Sphen e Magic hanno costruito un nido più grande di ogni altra coppia di pinguini nell'acquario, facendo i turni nel covare, e sono elogiati dal personale come genitori modello.



I due pinguini Papua (Pygoscelis papua o pigoscelidi comuni, di una specie diffusa nella regione antartica), sono inseparabili dall'inizio dell'anno, e il personale dell'acquario ha notato che con l'avvicinarsi delle stagione riproduttiva la coppia ha cominciato a raccogliere sassolini per costruire un nido. E' stato affidato loro un falso uovo da curare e si sono comportati così bene che i guardiani hanno affidato loro un vero uovo da curare. "Si comportano in modo assolutamente naturale e mostrano vero entusiasmo nel prendersi cura del loro uovo", ha detto alla radio nazionale Abc la responsabile del dipartimento pinguini dell'acquario, Trish Hannah. "Hanno saputo immediatamente cosa fosse, hanno cominciato a covarlo dimostrandosi davvero felici", ha aggiunto.



Sphen ha anche donato a Magic un "sasso speciale" che - ha detto Hannah - nel linguaggio dei pinguini è "l'equivalente di una dichiarazione d'amore".