Foto lupi uccisi:Consigliere Veneto,'prossima uno della Lav'

(ANSA) - VENEZIA, 5 OTT - "Il prossimo che troverete in foto sarà uno della Lav". Il commento, a firma del consigliere regionale Veneto Stefano Valdegamberi (Gruppo Misto), è comparso sotto un post Facebook che riprendeva la notizia dell'uccisione di un lupo, avvenuta nei giorni scorsi in un bosco della Lessina, in provincia di Verona.



Lo riferisce oggi in una nota Walter Caporale, Presidente di Animalisti Italiani Onlus, che chiede "una risposta dura da parte del Presidente della Regione Luca Zaia contro il consigliere".



"Chi mi conosce - replica Valdegamberi in una nota - sa benissimo che uso spesso l'ironia e i paradossi per suscitare delle riflessioni, non certo per minacciare o istigare alla violenza. Non sono un cacciatore, non ho porto d'armi, non faccio parte di alcuna 'associazione a delinquere tra montanari', né ho mai minacciato o usato violenza contro qualcuno, come loro lasciano intendere. Semmai la violenza è istigata proprio dalle associazioni come la LAV". (ANSA).