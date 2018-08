Fa a pezzi una razza gravida davanti a bagnanti in Sardegna

CAGLIARI - Ha ucciso e fatto a pezzi sotto gli occhi di centinaia bagnanti una razza che stava per dare alla luce tre cuccioli all'interno dell'area marina protetta di Cala Cipolla, una delle spiagge più suggestive di Chia, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Un turista romano di 45 anni è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Capoterra per uccisione di animali in area marina protetta e minaccia aggravata.



Con estrema violenza, l'uomo ha arpionato con una fiocina la razza gravida e pronta per il parto, l'ha trascinata sulla spiaggia e davanti a centinaia di bagnanti ha iniziato a farla a pezzi, tagliandole prima la coda, riprendendo e fotografando tutte le fasi con il suo smartphone. Alcuni turisti sono subito intervenuti per cercare di fermarlo, ma lui li minacciati con un coltello ed è fuggito. Sono così arrivati i carabinieri e grazie alle testimonianze raccolte hanno rintracciato il romano e lo hanno denunciato.