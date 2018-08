Turista 'ruba' nacchera di mare in area protetta in Sardegna

CAGLIARI - Ha portato via da una zona protetta una nacchera di mare lunga 40 centimetri, ma è stato scoperto e denunciato. Rischia ora una condanna fino a due anni o un'ammenda da 2mila a 12mila euro il turista piemontese sorpreso dagli uomini del Corpo forestale con un esemplare di "Pinna Nobilis". L'uomo dovrà subito pagare una sanzione amministrativa di mille euro. L'episodio è avvenuto sulla spiaggia di Porto Giunco a Villasimius, nell'Area marina protetta di Capo Carbonara.



Gli agenti della stazione Forestale di Castiadas sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni bagnanti che avevano assistito al prelievo. Arrivati sul posto hanno bloccato il turista e recuperato l'esemplare di nacchera. Interrogato, l'uomo ha dichiarato di non essere a conoscenza del divieto ma è comunque scattata la denuncia. "L'operazione - spiegano i Forestali - si inquadra nell'attività di tutela della biodiversità della Sardegna". La nacchera di mare è una specie protetta dall'Unione europea, la raccolta è consentita esclusivamente per fini scientifici.