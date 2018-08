Nato all'Acquario Genova pulcino Pinguino Magellano

GENOVA - E' nato, all'Acquario di Genova, un piccolo di Pinguino Magellano, Mamma Blu-nera e papà Verde hanno covato alternativamente l'uovo e ora provvedono a nutrire il pulcino senza mai abbandonare contemporaneamente il nido. La vasca dei pinguini dell'Acquario di Genova ospita 28 esemplari di due specie diverse: 15 Magellano, ai quale si aggiunge il neonato, e 12 Papua. Il piccolo non è ancora uscito dal nido: in genere occorrono dai 25 ai 45 giorni dopo la schiusa delle uova per vederli all'esterno. Sarà riconoscibile per il sottile piumaggio grigio di questa prima fase di vita. Per sapere sesso e nome si dovrà aspettare ancora. È necessario infatti l'esame del Dna. Il pulcino raggiungerà l'indipendenza in un periodo variabile tra le 9 e le 17 settimane, a seconda della quantità e qualità del cibo ricevuto. Entro i 2 mesi di vita farà la prima muta, passando dal piumaggio grigio alle piume impermeabili che consentiranno l'ingresso in acqua. E solo dopo questa fase farà il suo primo bagnetto.