Vive nel Pavese vive il gatto più lungo del mondo

Vive a Vigevano, nel Pavese, il gatto più lungo del mondo: si chiama Barivel, misura 1 metro e 20, e il suo nome sarà inserito nella prossima edizione del Guinness World Record. Barivel - come spiega il suo proprietario, Edgar Scandurra - è di razza Maine Coon, oggi pesa 9 chili, ma ha solo due anni e potrebbe proseguire a crescere fino ai 4. Potrebbe quindi anche raggiungere il record assoluto di Stewie, un altro esemplare di Maine Coon che, con i suoi 123 centimetri, rimane imbattuto anche da morto. "Quando abbiamo portato Barivel alla sua prima esposizione ho notato subito - racconta l'orgoglioso proprietario - che era molto più grosso degli altri gatti della sua razza, così mi sono incuriosito e ho cercato su google quanto misurasse il gatto più lungo del mondo". Metro alla mano, Edgar e la sua compagna Cinizia si sono resi conto che il gatto di casa poteva superare il felino inglese che è l'attuale detentore del titolo, così hanno avviato quella che raccontano come una lunga procedura burocratica per veder inserito il loro micione nel Guinness dei Primati. I giudici della bibbia dei record sono venuti fino a Vigevano per fare foto e prendere misure e alla fine hanno detto sì: Barivel - che in piedi è alto come un bambino di 7 anni - sarà inserito nell' edizione 2020 del Guinness World Record, che uscirà nel settembre 2019.