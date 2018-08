PORTO CESAREO (LECCE) - Una tartaruga Caretta Caretta da 60 kg, rimasta intrappolata in una rete da pesca è stata avvistata nelle acque di Porto Cesareo da un pescatore professionista che ha contattato immediatamente gli operatori della Area Marina Protetta per un pronto intervento. L'animale è stato quindi liberato e dopo una valutazione delle sue condizioni di salute che sono buone, si è deciso comunque di trasportarlo nel centro di recupero di Torre Guaceto per un periodo di osservazione.