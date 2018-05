Giornata Mondiale delle Api indetta dall'Onu il 20 maggio

ROMA - Domenica 20 maggio è il primo World Bee Day, una giornata indetta dalle Nazioni Unite per ricordare a tutti l'importanza che questi insetti hanno per l'intera umanità. Una festa con eventi in tutto il mondo, dal Canada all'Australia passando dall'India e da Malta. A Roma la festa sarà all'Oasi LIPU Castel di Guido, organizzata dall'associazione BUONO nell'ambito dell'iniziativa Festival Natura 2000.



Le api hanno un ruolo essenziale per l'intera umanità, in quanto danno un fondamentale contributo al mantenimento della biodiversità e si stima che il 76% del cibo che mangiamo è il frutto del loro lavoro di impollinazione. Ogni volta che mangiamo una fragola, una patata, una mela, un pezzetto di cioccolata o che beviamo un caffè o una spremuta dovremmo ringraziare le api. Ma questo prezioso impollinatore sta scomparendo a causa dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento, dell'uso intensivo di fitofarmaci per l'agricoltura e delle malattie.



Per tutti questi motivi 115 stati membri delle Nazioni Unite hanno deciso nel dicembre 2017 di istituire una giornata dedicata a questo fondamentale insetto. "E' necessario sottolineare l'importanza che hanno le api per l'intera umanità e "invitiamo tutti - si legge nel comunicato scritto dall'Onu - a intraprendere azioni concrete per preservarle e proteggerle".