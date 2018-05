In Piemonte presto gli animali domestici ammessi in ospedale

In Piemonte gli animali domestici avranno l'accesso negli ospedali. Lo prevede un regolamento che sarà presto discusso in IV Commissione, come ha sottolineato oggi nell'aula del Consiglio regionale l'assessore alla Sanità Antonio Saitta, rispondendo a una interrogazione del Movimento 5 Stelle. Obiettivo, permettere agli animali d'affezione di seguire il proprietario nelle strutture ospedaliere pubbliche e private della Regione, "per procurare benefici terapeutici importanti per la salute psicofisica dei pazienti". L'iter dell'atto prevede che la Giunta, dopo un consulto con la Commissione competente, emani un regolamento per disciplinare le modalità di accesso in piena sicurezza, prevenendo eventuali atteggiamenti aggressivi e rischi di tipo allergico, e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il regolamento, ha detto Saitta, è in fase di revisione e sarà emanato a breve. La valutazione ha riguardato aspetti non secondari per evitare che sorgano problemi da parte delle aziende sanitarie, che in mancanza di una logistica idonea si vedrebbero caricate di oneri aggiuntivi che esulano dalle funzioni assistenziali. "L'assessore Saitta - rimarca la capogruppo pentastellata Francesca Frediani - si è limitato a rassicurare che la pubblicazione del regolamento avverrà a breve senza però indicare precise scadenze temporali. E ha menzionato molteplici e importanti impegni che avrebbero ritardato la redazione del regolamento". "Sappiamo che la Sanità piemontese ha molte urgenze - aggiunge - ma siamo certi che il tema degli animali nelle strutture ospedaliere meriti altrettanta attenzione. Molti pazienti hanno chiesto di poter vedere i propri animali durante la degenza, e numerosi studi hanno confermato i benefici di questa pratica sulla salute psico-fisica dei malati". "Il tema - ricorda - ha ottenuto il voto unanime di tutte le forze politiche, ed è compito della Giunta dare attuazione a quanto deciso in Consiglio regionale".