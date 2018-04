Salvo il falcone disperso di Castel Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 25 APR - E' salvo il falcone del Centro Recupero Avifauna di Castel Tirolo, che sabato si era perso a causa delle correnti ascensionali particolarmente forti quel giorni e aveva anche perso il localizzatore.



"Sono felice di poter comunicare che il mio falcone preferito di nome Polt (Gerhard Polt è un noto cabarettista bavarese) è tornato a casa", informa Florian Gamper del Centro di Castel Tirolo. "Oggi per fortuna ho potuto riprenderlo a Castel Verucca", racconta. "La prima notizia essenziale è venuta da Alex, l'oste del maso Greiter, che ha notato il falcone vicino al suo pollaio. Da lì è volato, spinto dalla fame, verso il pollaio del maso Unterweiher, poco sotto il Greiter.



Naturalmente ai polli non è successo niente: il falcone era troppo debole per abbattere un pollo, e in seconda linea, siccome addomesticato, non caccia", precisa Gamper che ringrazia i contadini per la segnalazione.