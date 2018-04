Nati due cuccioli di tigre a Safari Ravenna

ROMA - Due cuccioli di tigre sono venuti alla luce allo zoo Safari Ravenna: circa due mesi fa sono nati Rey e Ethan, partoriti da mamma Nuvola. Quest'ultima nel 2013 aveva dato alla luce Sandra e Thor e nel 2017 Conan e Shiba. I due nuovi cuccioli saranno visibili ai visitatori del Parco, nella loro apposita area di inserimento, nel corso della stagione 2018, non appena le condizioni verranno giudicate ottimali.



Nel XX secolo si sono del tutto estinte la tigre del Caspio, la tigre di Giava e la tigre di Bali. Nel 2010, da un primo censimento svolto in India, Russia, Nepal, Bangladesh e Bhutan, risultavano esserci soltanto 3.200 tigri in natura, oltre il 97% in meno rispetto alla fine del secolo scorso.



Nel 2016 si è però registrato un dato incoraggiante: il numero globale di tigri, che non registrava un incremento da oltre cento anni, è cresciuto arrivando a 3.890, proprio grazie a politiche volte alla conservazione e attuate in giardini zoologici o in contesti di cattività.