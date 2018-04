Le balene dell'Artico cantano a ritmo di jazz

ROMA - Le balene della Groenlandia cantano, hanno un vasto repertorio vocale e prediligono i ritmi jazz. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Washington e il loro studio è stato pubblicato su Biology Letters. La ricerca ha analizzato le registrazioni audio raccolte dal 2010 al 2014 e comprende ben 184 motivi musicali. Mentre i canti della megattera, altro cetaceo di taglia gigantesca, sono più simili alla musica classica, quelli della balena sono appunto jazzati.



"Il suono assume una forma più libera - dice l'oceanografa Kate Stafford, autrice principale dello studio -. E studiando i dati acustici di 4 inverni, non abbiamo trovato un motivo musicale ripetuto negli anni, ma ogni stagione aveva il suo suono diverso". Un altro studio della ricercatrice, nel 2012, sulla balena delle Spitsbergen (un'isola norvegese delle Svalbard) aveva scoperto che le balene cantavano in inverno, nella stagione dell'allattamento, trovando così la prima traccia di una popolazione di balene in buona salute in quella zona. La nuova ricerca estende quell'insieme iniziale di dati relativi a cinque mesi, e conferma che le balene della Groenlandia cantano in questa zona regolarmente dal tardo autunno all'inizio della primavera, per tutte le 24 ore. E quello che è più notevole è l'incessante varietà di brani. "Le balene, come gli uccelli, può darsi che mettano in scena una sorta di competizione canora per attrarre i partner - prosegue la Stafford -. Ma perchè cambiano i loro brani così spesso? In termini di ecologia comportamentale, questo è il grande mistero".