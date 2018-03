Le lontre dell'Acquario di Cattolica scoprono la neve

Le tre lontre asiatiche dalle piccole unghie, ospiti dell'Acquario di Cattolica, hanno scoperto la neve. Gli addestratori e biologi che si occupano degli animali, diretti da Stefano Gridelli, hanno pensato infatti di utilizzare la neve fresca caduta abbondante in Romagna come rinforzo positivo per stimolare gioco, interazione e per rendere insolita la ricerca di cibo. Originaria delle zone paludose del sud-est asiatico, questa specie di mammifero semi-acquatico della famiglia dei mustelidi vive fra risaie, paludi e mangrovie in un clima temperato-umido, completamente diverso da quello di questi giorni.