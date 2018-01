Benessere animale in Italia sotto la lente Corte Conti Ue

BRUXELLES - La Corte dei Conti europea sta conducendo un audit sulle norme Ue sul benessere degli animali da allevamento in cinque Paesi, tra cui l'Italia. Lo rende noto la Corte, che ha pubblicato martedì una nota esplicativa in materia. La nota, insieme ai risultati dell'audit, saranno parte integrante di una relazione speciale che sarà pubblicata nel 2018. Attualmente si stima che nell'Ue vi siano 4,5 miliardi tra polli, galline ovaiole e tacchini e circa 330 milioni tra mucche, maiali, capre e pecore. L'indagine prenderà in esame la vita degli animali negli allevamenti, il trasporto e la macellazione. Per il periodo 2014-2020, i fondi di sviluppo rurale dell'Ue hanno assegnato ad azioni "per il benessere degli animali" circa 1,5 miliardi di euro.