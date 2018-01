In GB nasce il primo orso bianco in 25 anni ma rischia vita

ROMA - Nel Regno Unito è nato il primo orso polare degli ultimi 25 anni. Il cucciolo è venuto alla luce in un parco scozzese, l'Higland Wildlife Park, in cui però si aspetta a festeggiare. I primi tre mesi di vita sono infatti critici: il piccolo potrebbe non essere abbastanza forte da sopravvivere, e rischia anche che la madre, se disturbata, lo abbandoni o addirittura lo uccida. In settimana un cucciolo d'orso bianco di 26 giorni è morto per cause naturali in uno zoo di Berlino.



Del neonato scozzese ancora si sa poco. Per rispettare la privacy della madre, Victoria, i guardiani del parco non si avvicinano. L'unica videocamera presente nella tana è stata messa fuori gioco dall'orsa, per cui del piccolo non si hanno immagini. I responsabili del parco spiegano di aver udito per la prima volta la voce del cucciolo alcuni giorni prima di Natale, e da allora hanno continuato a sentirla.



La vicenda potrebbe rivelare sorprese: in mancanza di immagini, il parco non esclude l'ipotesi che il neonato abbia un gemello. E il dubbio potrebbe protrarsi a lungo, visto che il cucciolo, o i cuccioli, non usciranno dalla tana prima di marzo.



Da qui ad allora, però, qualcosa potrebbe andare storto.



"Anche se siamo assolutamente elettrizzati, non festeggiamo prematuramente perché i cuccioli di orso polare hanno un alto tasso di mortalità nelle prime settimane di vita", ha spiegato Una Richardson del parco scozzese. "Questo avviene a causa del loro sistema immunitario non sviluppato e dell'esagerato bisogno di privacy della madre: con qualsiasi tipo di disturbo il cucciolo rischia di essere abbandonato o ucciso". Per dare al piccolo una chance di sopravvivenza, tutta l'area in cui si trova l'orsa è stata chiusa al pubblico.