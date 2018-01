Censimento degli uccelli acquatici al Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 2 GEN - Al Trasimeno prende il via il 31/o censimento internazionale degli uccelli acquatici (International Waterbirds Census) 2018.



Il monitoraggio è coordinato in Italia dall'Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca sull'ambiente) in collaborazione con il Segretariato della Convenzione di Ramsar, e realizzato in contemporanea in tutte le principali zone umide europee e del bacino del Mediterraneo.



Si svolgerà in due giornate: il 4 gennaio quando - spiega la Provincia di Perugia - verranno svolti i conteggi da terra, prevalentemente dai pontili e dalle "terrazze naturali" che si affacciano sul lago con l'ausilio di cannocchiali, e una data di ancora da definire ma entro il 22 quando il conteggio avverrà da "lago" ovvero con l'uso di barche in modo che gli ornitologi potranno rilevare in maniera esaustiva tutte le specie e gli individui presenti.



A queste due giornate si aggiungeranno numerosi piccoli sopralluoghi mirati. (ANSA).