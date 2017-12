Scoperto nuovo ragno marino, si chiama Bob Marley

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Nelle acque del Queensland, in Australia, è stata scoperta grazie alla bassa marea una nuova specie di ragno marino a cui ora è stato dato il nome di Bob Marley. I ricercatori si sono imbattuti nei ragni alcuni anni fa, nel corso della notte, quando il mare si è ritirato così tanto da lasciare questi animali scoperti. Per questo, raccontano, hanno pensato alla canzone "High Tide or Low Tide" ("Alta marea o bassa marea"), della leggenda della musica raggae, e hanno deciso di dedicare la nuova specie al cantante giamaicano.



In un articolo, pubblicato sulla rivista Evolutionary Systematics, gli studiosi descrivono questo ragno "intercotidale", che vive cioè nell'area dell'ambiente marino compresa tra i livelli della bassa e dell'alta marea.



Il ragno, il cui nome scientifico è "Desis bobmarleyi", nella sua vita sottomarina si nasconde in conchiglie, tra alghe e coralli, creando camere d'aria per respirare. Quando arriva la bassa marea facendolo emergere, invece, va a caccia di piccoli invertebrati. (ANSA).