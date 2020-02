Rai5: 'Di là dal fiume e tra gli alberi' racconta Stromboli

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - C'è un punto in mezzo al Mediterraneo in cui aria terra fuoco e acqua si incontrano per dare spettacolo. È l'isola di Stromboli, protagonista del documentario in prima visione di Luigi Maria Perotti in onda domani alle 22.10 su Rai5 per la serie "Di là dal fiume e tra gli alberi". Per secoli, i marinai che solcavano queste acque l'hanno chiamata il Faro del Mediterraneo, perché le fiamme, lassù, indicavano la rotta alle navi nelle notti senza stelle.



Stromboli non è un'isola come le altre. Ne parlano, fra gli altri, i pescatori Gaetano Cusolino, Mario e Nino Caccetta; Giovanni Giuffrida del centro vulcanologico che spiega cosa significa vivere su un vulcano attivo; Salvatore Zurro Utano, un ex pescatore ora diventato chef, nel suo ristorante trasforma l'energia di Stromboli in piatti di mare; David McGill, un giardiniere australiano che da 30 anni vive a Stromboli e cura la grande varietà di piante che beneficiano della terra vulcanica, ricca di sali minerali.



Tra gli altri protagonisti Vincenzo Cusolito che, con il figlio sta portando avanti un grande progetto: ripiantare ceppi di quella vite in grado di resistere alla peronospora e produrre Malvasia e la squadra di calcio non professionista più elegante d'Italia, la Stromboli calcio, con le divise disegnate da Giorgio Armani, anche lui amante dell'isola. Ci saranno anche lo scultore Salvatore Russo che trasforma i lapilli del vulcano in opere d'arte; l'architetto Mischa Werner; la guida ambientale Beatrice Fassi; gli imprenditori Paolo Sforza e Massimiliano Cincotta; il musicista Nino Utano; Giovanni Tortori che con il suo gommone ci accompagna a Ginostra, il paese sul lato meno conosciuto dell'isola, la farmacista Francesca Simone e Fabio Bolognesi, un "nomade digitale". (ANSA).