Spesso inquinata o sprecata, al via Settimana Mondiale Acqua

Fondamentale per la vita dell'uomo e del Pianeta eppure spesso inquinata, carente o sprecata, l'acqua è al centro della World Water Week, una settimana interamente dedicata ad affrontare i rischi e le soluzioni per preservare questo bene prezioso. A organizzare l'evento, che si tiene dal 25 al 30 agosto in Svezia, è, come ogni anno, lo Stockholm International Water Institute (SIWI).



Tema della 29/ma edizione dell'evento è racchiuso nello slogan "Acqua per la società, nessuno escluso". Dalla desertificazione indotta dai cambiamenti climatici alla presenza di microplastiche, dalla scarsità di acqua potabile nei Paesi in via di sviluppo allo spreco che caratterizza molti Paesi industrializzati: questi alcuni dei temi che saranno affrontati nelle 277 sessioni, a cui parteciperanno esperti in gestione delle risorse idriche, associazioni e comunità religiose, scienziati, esponenti governativi. In tutto saranno oltre 3.700 i partecipanti e quasi 1200 le organizzazioni presenti, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).