Goletta Verde lungo coste Sicilia, inquinati 16 punti su 25

Su 25 punti lungo le coste della Sicilia monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di legge. Di questi, 12 sono giudicati "fortemente inquinati". Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. È la fotografia scattata dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all'informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane.



A parlarne Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, e Mattia Lolli, portavoce della Goletta Verde, nel corso di una conferenza stampa a Palermo. Cinque sono i punti giudicati "fortemente inquinati" in provincia di Palermo, ma il segno rosso è stato tracciato anche nelle province di Messina, Catania, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa.