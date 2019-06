Cucciolo di Capodoglio trovato morto sulla spiaggia di Ostia

Un cucciolo di capodoglio è stato trovato spiaggiato, senza vita sulla costa di Ostia, nella zona sud. L'esemplare, femmina, in avanzato stato di decomposizione, a quanto si è appreso, è lungo circa cinque metri e si trova adagiato sulla battigia, sferzato dalle onde, nella zona del Lido Il Gabbiano. Sul posto, dopo aver ricevuto una segnalazione, si sono recati subito la Capitaneria di Porto ed i ricercatori della Oceanomare Delphis Onlus che, da tempo, si occupano di un progetto per lo studio e la salvaguardia dei delfini nel mare di Roma. Compito ora è quello di mettere in zona di sicurezza la carcassa, ad evitare che le onde possano trascinarla via, e consentire domani al personale dell'Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana di procedere all'autopsia. Si dovranno chiarire le cause della morte e di conseguenza dello spiaggiamento. Si tratta, dal 24 dicembre scorso, di un nuovo caso di spiaggiamento di Capodogli sulla costa tirrenica, il secondo sulla costa laziale, dopo Ponza.