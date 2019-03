Greta Thunberg il 19 aprile a Roma

Il 19 aprile la giovane attivista svedese Greta Thunberg sarà a Roma per partecipare all'appuntamento settimanale in Piazza del Popolo con i giovani italiani di Fridays For Future, l'iniziativa che lei stessa ha fatto nascere e promosso a tema ambientale.

"Faremo di tutto perché questa giornata si trasformi in un grande momento di sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici e speriamo che la politica capisca che è giunta l'ora di ascoltare gli scienziati che all'estero e in Italia ci ricordano che non c'è tempo da perdere", scrivono in una nota i ragazzi e le ragazze del Fridays For Future di Roma. Il 18 aprile Greta verrà ricevuta dalla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati per un approfondimento sul tema clima e ambiente.