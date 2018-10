Centinaio, un miliardo di euro per infrastrutture idriche

ROMA - "Un miliardo di euro destinati alle infrastrutture idriche". E' quanto ammonta lo stanziamento economico messo a disposizione dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per il piano irriguo e le riserve d'acqua, ribadito dal ministro Gian Marco Centinaio intervenendo alla trasmissione Frankenstein di Rai 2 come rende noto il Mipaaft.



"Da Nord a Sud - ha detto il ministro Centinaio - c'è la necessità di avere a disposizione dei fondi da investire in infrastrutture e bacini idrici che consentano l'approvvigionamento in ogni stagione. L'obiettivo che avevamo e abbiamo è stato quello di mettere a disposizione un miliardo nelle scorse ore per le infrastrutture idriche del nostro Paese.



Vuol dire che ci sarà la possibilità di fare ammodernamento e costruire nuovi invasi - ha sottolineato infine - soprattutto nelle regioni del Sud. Invasi che potranno essere utili per trattenere l'acqua da utilizzare anche nella stagione estiva".