Scattata l'operazione "Ischia Clean" per la tutela dei fondali marini

È scattata l'operazione Ischia Clean, la più imponente operazione di tutela dei fondali marini dell'isola d'Ischia, che si svolgerà fino al 27 ottobre sotto la guida dell'Area Marina Protetta "Regno di Nettuno", con l'obiettivo di prelevare i rifiuti che potrebbero giacere sui fondali marini. Sono previsti 4 gruppi di sub specializzati, affiancati da altri 10 sub per video e foto sui fondali marini, motovedette della Guardia Costiera, il nucleo subacquei dell'Arma Carabinieri, pescatori e volontari e ben 12 immersioni.

"Il mare è per noi una risorsa importantissima - ha detto Enzo Ferrandino, sindaco di Ischia - non soltanto per il turismo balneare che vede Ischia una delle mete più ambite nei mesi estivi, ma anche per il fattore pesca sia in termini di vendita che di alimentazione a chilometro zero. Grazie al supporto dell'Area marina Protetta e della Capitaneria di Porto, a quello dei diving del territorio e dei pescatori locali si inizierà questa pulizia dei fondali che vedrà il recupero dei rifiuti abbandonati e dispersi sui fondali dei principali siti di immersione e delle zone più frequentate dai pescatori". L'operazione vede l'impegno di tutti i sindaci dell'Isola.

"E' la prima volta che tutti i sindaci di una zona così importante per l'Italia fanno sistema per la salvaguardia dei fondali marini con il coordinamento di un'Area Marina Protetta", ha osservato Antonino Miccio, Direttore dell'Area Marina Protetta "Regno di Nettuno". "Puntiamo alla protezione dell'ecosistema marino, sempre più minacciato dalla presenza di rifiuti che giacciono sia sui fondali che in superficie. I rifiuti galleggianti rinvenuti ogni anno - ha aggiunto Miccio - sono numerosi e di vario tipo, soprattutto in una zona urbanizzata come l'Area Marina Protetta del Regno di Nettuno con i sui flussi turistici considerevoli e dove numerosissime sono le imbarcazioni da diporto che transitano durante il periodo estivo".