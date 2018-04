Istat, in Italia più zone con acqua di balneazione eccellente

ROMA - Aumentano in Italia le zone d'acqua per la balneazione con qualità eccellente: nel 2016 sono 5.518 le aree adibite alla balneazione, rappresentate dalle acque marino-costiere, di transizione e interne superficiali e raggiungono il 90,8% (3,6 punti in più rispetto al 2013). Lo indica l'Istat nel rapporto "Noi Italia, 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo - Edizione 2018". A livello europeo, ricorda l'Istat, le acque eccellenti sono l'85,5%, con un incremento di 2,9 punti percentuali rispetto al 2013.

Aree Rete Natura 2000 superano media Ue. Nel 2017 le aree protette comprese nella Rete Natura 2000 coprono il 19,3% della superficie nazionale, collocando l'Italia al di sopra della media Ue (18,2%). Oltre un quinto del territorio del Mezzogiorno è compreso in questa rete; Sicilia e Sardegna presentano i valori regionali più alti in termini di superficie, con oltre 4.500 chilometri quadrati per ciascuna regione.