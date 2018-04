Il muschio svedese che 'digerisce' l'arsenico

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Un muschio capace di eliminare l'80% dell'arsenico dalle acque contaminate in appena un'ora, rendendo l'acqua nuovamente potabile. A scoprirlo i ricercatori dell'Università di Stoccolma. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Environmental Pollution. Il muschio acquatico capace di questo 'miracolo' si chiama Warnstofia fluitans e cresce nel nord della Svezia. La scoperta apre la strada a una modalità amica dell'ambiente per purificare l'acqua. Un possibile scenario futuro è quello di far crescere questo muschio in torrenti e altri corsi d'acqua che contengono alti livelli dell'inquinante. Nel 2004, in Svezia, nei manufatti prodotti con il legno è stato vietato l'uso del minerale, ma quest'ultimo ancora raggiunge i suoli e le falde acquifere a causa dell'attività mineraria. Il terreno e il sostrato roccioso svedese contengono infatti arsenico spontaneamente, che finisce nell'acqua da bere e in quella utilizzata per l'irrigazione. Le piante lo assorbono dal suolo e lo trasmettono ai cibi.