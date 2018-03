La carenza d'acqua potrebbe interessare, per almeno un mese all'anno, circa 5 miliardi di persone entro il 2050, ossia circa la metà della popolazione mondiale stimata per quella data. A dirlo è l'Onu, nel rapporto sulle acque mondiali presentato oggi a Brasilia. Tra le cause della carenza d'acqua l'Onu indica cambiamento climatico, aumento della domanda e inquinamento. A metà secolo potrebbero quindi aumentare fino a due miliardi le persone che vivono in aree in cui l'acqua è scarsa.