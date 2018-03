Il 90% delle acque in bottiglia contiene microplastiche

ROMA - Nel 93% delle acque imbottigliate sono presenti particelle di plastica. Lo suggerisce l'analisi commissionata dal progetto giornalistico Orb Media, che ha preso in esame 259 bottiglie di 11 marche comprate in 9 Paesi.

L'analisi è stata condotta dall'università statale di New York a Fredonia. Sull'ingestione di microplastiche si era pronunciata nel 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), definendone "improbabile" la nocività, ma sottolineando la necessità di nuove ricerche. Nell'analisi condotta da Orb Media sono state rinvenute in media 10 particelle per litro delle dimensioni di 100 micron, cioè 0,10 millimetri.

La presenza di tali frammenti è doppia rispetto a quella rilevata da una precedente analisi condotta su acque di rubinetto. Sono invece 325 le microplastiche inferiori a 100 micron trovate in ogni litro. La plastica più presente è il polipropilene, usata per produrre i tappi. Le bottiglie analizzate sono state acquistate in Usa, Cina, Brasile, India, Indonesia, Messico, Libano, Kenya e Tailandia.