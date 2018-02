BRUXELLES - Acqua potabile più sana e disponibile, con cittadini più consapevoli sul come usarla per risparmiare su bollette e bottiglie di plastica: questi gli obiettivi della revisione della direttiva sulle acqua potabili presentata oggi dalla Commissione europea. Secondo Bruxelles, con nuovi standard si potrebbe ridurre del 17% l'uso di acqua in bottiglie di plastica con un risparmio stimato, per i consumatori europei, in 600 milioni l'anno.