Corte Conti Ue farà audit in Italia su desertificazione

La Corte dei Conti Ue condurrà un audit in Italia, Spagna, Portogallo, Romania e Portogallo per verificare l'efficacia delle politiche europee a contrasto della desertificazione. L'Ue finanzia progetti anti-desertificazione con una varietà di fondi e programmi, come il Fondo per lo sviluppo rurale, il programma LIFE e i programmi di ricerca.

Erosione dei suoli, scarsità d'acqua e temperature più elevate aumentano il rischio di desertificazione. "Gli studi indicano che fino al 44% della Spagna, il 33% del Portogallo e quasi il 20% della Grecia e dell'Italia sono ad alto rischio di erosione del suolo", si legge in una note della Corte. La relazione di audit dovrebbe essere pubblicata entro la fine del 2018.