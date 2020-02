Presentati prossimi appuntamenti Duel

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - Presentati gli appuntamenti delle prossime due settimane al Duel Club di Pozzuoli (Napoli) dove tornano gli appuntamenti settimanali di Zapping Tv e Night Market 80. Ospiti d'eccezione Frank K e The Advent. Festa in rosa invece per l'8 marzo.

Domani Zapping Tv presenta Gamer ZTv in collaborazione con Mikers, il Team eSport più famoso del panorama italiano, per l'occasione ospiterà Matteo Ribera, pro - player di FIFA napoletano che milita per i Mikers: accompagnerà alla scoperta di questo nuovo mondo degli eSport e sarà in azione con i concorrenti vincitori del contest settimanale di ZappingTv. A fare gli onori di casa come ogni venerdì Renato Biancardi.

Sabato Night Market 80 presenta Race Party, un party dove la velocità e il mondo automobilistico e tutte le sue varianti, saranno i protagonisti. Mentre in sala 1 ritorna Markantonio introduces to you Casamia Music con Paco Osuna. Unìidea, un Credo, un Obiettivo condiviso. Un concept che racchiude l'essenza della Musica Elettronica. Markantonio invita ad entrare nel suo personalissimo mondo, un mondo aperto in cui i simboli di Napoli, si fondono con quelli della cultura dei suoi ospiti internazionali.

La settimana successiva, triplo appuntamento: si inizia venerdì 6 Marzo con Zapping Tv, sabato 7 Marzo Mutate in sala 1 presenta Freddy K, The Advent Live 90's, Clemente Loffredo.

Dagli anni '90 nella scena rave romana, Alessio Armeni (Freddy K), ha fatto della sua passione il suo lavoro. Old Style, da circa 25 anni suona in giro per l'Europa, famoso per "Virus" il radio show del 1993 a cui l'anno dopo segue il primo EP: Control, mentre Rage of Age è l'album di debutto che uscirà nel 1995.

Proprietario di KEY Vinyl e Unbroken Booking Agency, da dieci anni vive a Berlino e la sua figura è tornata ad essere più forte di prima, un punto di riferimento e di ispirazione per le vecchie e nuove generazioni grazie alla sua eterna giovinezza da clubber e dj. Condivide i sorrisi delle persone, sia da davanti che da dietro la consolle, dove suona solo con il vinile "ore di musica comprata, di soldi spesi in vinile, di soldi che supportano le varie etichette". The Advent nasce nel 1993 da Cisco Ferreira e Colin McBean.

Ferreira è una forza costante, un ribelle, un'icona, un outsider, un grande artista dal vivo. Noto anch'egli come Freddy K per essere un pioniere della musica elettronica e techno. Dopo il college inizia a lavorare come assistente tecnico del suono imparando a tradurre i sentimenti in frequenze. I suoi primi EPs sono R&S and Fragile ispirato dagli artisti rock, pop, raggae e dance. Nel 1994 inizia la collaborazione con McBean, firmando un contratto per 12 EP e 3 album. Ad oggi The Advent è un progetto solista.

Contemporaneamente, si terrà la Night Market 80 Festa della Donna con The Pink Party.

Si celebra la Festa Della Donna, con un party monocromatico, dove il rosa la farà da padrone. Anche la consolle sarà tutta al femminile.