Sold out per live di Alfa al Duel Club

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - Sold out per il super live di Alfa al Duel Club di Pozzuoli (Napoli). Concerto del giovane cantante, noto per Cin Cin e Wanderlust!, uno degli artisti emergenti più ascoltati su Spotify. Il video di Cin Cin nel 2019 è diventato virale (certificato platino con oltre 8 milioni di visualizzazioni) ha anticipato l'album in uscita nei prossimi mesi, mentre il video Wanderlust! è una produzione Yanomi. Tutto il ricavato Spotify, di Wanderlust Society / Artist First sarà devoluto in beneficenza ad Albero Della Vita Onlus, impegnata ad assicurare benessere ai bambini, proteggere e promuovere i diritti, favorire lo sviluppo dei minori, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza, in Italia e nel mondo.

Andrea De Filippi è nato a Genova nel 2000. Ha iniziato a suonare da bambino la chitarra e il pianoforte e ha presto partecipato ai contest di freestyle. Il suo stile musicale si colloca tra il pop, il rap e l'indie. Per lui, in meno di un anno, più di 14 milioni di views su YouTube e più di 30 milioni di streams su Spotify. I suoi ultimi tre video sono entrati nelle tendenze di YouTube. Numeri molto importanti anche su Tik Tok: due delle sue canzoni sono state condivise in oltre 5 milioni di video. "Cin Cin" ha collezionato oltre 27 milioni di stream su Spotify (dove è entrato in tutte le classifiche italiane, raggiungendo anche la Top 10 della Viral Global).

Il Duel, oltre alla vocazione 'artistica', propone anche uno spazio per la solidarietà. Beneficenza e progetti sociali sono inseriti nel programma: ogni week end una parte del ricavato della serata viene infatti devoluta all'associazione Antoniano onlus.(ANSA).