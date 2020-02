'Scusate il ricordo', omaggio a Troisi

(ANSA) - SCAFATI (SALERNO), 14 FEB - 'Scusate il ricordo'. E' un "sentito" omaggio a Massimo Troisi quello che la compagnia teatrale 'Staje senza penzier', con la regia di Michele Viscardi, riproporrà domenica prossimo nel centro parrocchiale Don Bosco di Scafati (Salerno) dopo la prima portata in scena all'inizio di gennaio.

"La commedia che porteremo in scena - dice il regista - è stata scritta da Enrico Viscardi, uno dei membri della nostra compagnia amatoriale. Il copione presenta alcuni degli sketch (tra cui scene di film) più famosi di Massimo e ciò permette al gruppo una rotazione di ruoli e l'assenza di attori principali e fissi, fatta eccezione per tre personaggi che faranno da filo conduttore alla commedia. Per chi verrà allo spettacolo, sarà dato il benvenuto con una piccola ma caratteristica mostra, tutta dedicata a Massimo Troisi, con foto e oggetti che lo ricordano e la sua voce che risuonerà nella sala". Ci saranno disegni a penna realizzati appositamente per l'occasione da Giovanni Fienga, foto d'epoca e piccole curiosità e oggetti. La mostra è stata interamente ideata, realizzata e composta da Giovanni Fienga, Nancy Montuori e Enrico Viscardi. Durante la serata saranno musicati brani di Troisi con voce di Pina Vitiello e musica di Leopoldo Palumbo, danzati da Gaia Pezzuto e Giusy Bisaccia.

Il titolo, naturalmente, prende spunto dal film di Troisi "Scusate il... ritardo!", e, spiega il regista, "giocandoci un po' abbiamo tratto fuori "Scusate il ricordo!" "in questo nostro spettacolo vogliamo umilmente omaggiare Massimo, e nel farlo chiediamo scusa per questa follia azzardata, ma siamo certi che saranno perdonate le sbavature, le imperfezioni e le modifiche apportate: non vogliamo imitarlo, non vogliamo farne una copia, ma una messa in scena rispettosa e coinvolgente". In scena Renato Acanfora, Giuseppe Biondi, Antonietta Carillo, Giulia Coppola, Maria Dell'Annunziata, Nello Di Lallo, Ylenia Di Vuolo, Anna Falanga, Felicia Fortunato, Aurora La Mura, Nancy Montuori, Giusy Montuori, Francesco Nappo, Maddalena Petrucci, Luigi Pisacane, Santolo Russomanno, Marina Spedicato, Enrico Viscardi, Michele Viscardi, Teresa Voccia.