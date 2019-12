Nove autoscuola sequestrate dalla P.S.

(ANSA) - NAPOLI, 18 DIC - Nove autoscuole del Casertano sono state sequestrate dalla Polizia nell' ambito dell' indagine sulle patenti di guida comprate con tangenti, che ha portato il 13 Settembre all' arresto di 13 persone. Le autoscuola sequestrate sono ubicate nel Casertano (Mondragone, Marcianise, San Nicola la Strada, Santa Maria Capua Vetere, Capodrise, Maddaloni), a Cassino (Frosinone) e Montefiascone (Viterbo).

Dalle indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e condotte da Squadra Mobile e Digos di Caserta, è emersa l'esistenza di un sistema di tangenti imperniato sull'ex direttore della Motorizzazione Civile di Caserta, Gaetano Aurilio, e sul titolare di una scuola guida di Marcianise, Silvestro Ferraro, entrambi arrestati.

I due - secondo l'accusa - avrebbero intascato il denaro versato dalle persone che dovevano conseguire il titolo di guida, trattenendone una parte per sé, e utilizzando il resto per pagare tangenti ad altri funzionari della Motorizzazione che presiedevano agli esami.