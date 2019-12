De Riso, premio pasticciere-imprenditore

(ANSA) - NAPOLI, 9 DIC - Sal De Riso è il miglior pasticcere imprenditore dell'anno ai Foodcommunity Awards, riconoscimento che premia le eccellenze imprenditoriali nel mondo Food & Beverage e gli chef italiani che si sono distinti per il loro business. Il premio, ritirato da Salvatore stamani al Teatro Nuovo di Milano, gli è stato consegnato per la seguente motivazione: "Uomo e imprenditore prima che pasticcere ha creato ricchezza nel territorio valorizzando le eccellenze della Costiera Amalfitana ed esportandole in tutto il mondo".

Sono stati gli utenti - scrivendo la propria preferenza su Instagram - ad eleggere Sal De Riso, che gareggiava insieme ai più grandi nomi della pasticceria italiana (Ernst Knam, Iginio Massari, Roberto Rinaldi, Andrea e Giacomo Besuschio, Davide Comaschi e Gianluca Fusto). (ANSA).