"Mercatini di Natale Napoli" a Pietarsa

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - L'apertura ufficiale dei mercatini, patrocinata dalla Fondazione FS Italiane e dai comuni di Napoli e Portici, si svolgerà sabato 30 novembre a partire dalle ore 10 con la suggestiva parata degli Archibugieri Trombonieri Senatore e la sfilata in costumi dell'800. Sono previsti eventi e spettacoli durante l'intera giornata. A partire dalle 17.00, poi, si terrà la cerimonia di accensione delle luminarie.

Dopo il successo dello scorso anno, con oltre sessantamila presenze, la seconda edizione si preannuncia ricca di novità.

Nell'incantevole cornice dei viali del museo, saranno presenti numerosi espositori (artigiani, ristoratori e produttori dell'enogastronomia campana) ospitati nelle caratteristiche casette di legno. Ai bambini è riservato un programma specifico con attività ludico/didattiche, tra cui la visita al Villaggio di Babbo Natale, dove sarà possibile scrivere la letterina dei desideri. Ricco il programma dell'intrattenimento anche per gli adulti con spettacoli, concerti live e artisti di strada. Un evento da "vedere, vivere e gustare" che coniuga cultura, tradizione e storia. La partecipazione ai Mercatini di Natale di Napoli è l'occasione per scoprire il patrimonio storico-culturale del museo e dove è nata la storia delle ferrovie italiane. L'intera area museale, che si estende su una superficie di circa 36.000 metri quadrati, è composta da sette padiglioni ottocenteschi affacciati sul Golfo di Napoli, e al cui interno è custodita una collezione unica: 55 mezzi tra locomotive a vapore, carrozze e "Littorine", cimeli ferroviari, modellini di treni e il grande plastico "Trecentotreni". Sul sito ufficiale dell'evento www.mercatinidinatalenapoli.it sono presenti tutte le info.