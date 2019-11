Eruzioni Gusto dal 16 al 19 ottobre 2020

(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - Si svolgerà al 16 al 19 ottobre 2020 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli, la terza edizione di 'Eruzioni del Gusto' promossa dall'associazione culturale ORONERO-Dalle scritture del fuoco.

L'annuncio è stato dato nello spazio della Regione Campania del Merano WineFestival,'appuntamento che celebra le eccellenze del vino e degli artigiani del gusto. L'argomento scelto per la terza edizione è 'Cibo, Vino, Enoturismo dei territori vulcanici'.

Eruzioni del Gusto è un evento culturale sull'enogastronomia e le 'eccellenze' delle terre vulcaniche del Paese, luogo d'incontro, di scambio, di condivisione. come rilevano i promotori. Un appuntamento che vuole essere un punto di riferimento aperto al grande pubblico e agli operatori qualificati dove discutere del cibo come espressione di culture, di modi di vivere, di identità. Vulcanesimo e cibo come fattore di sviluppo economico sostenibile.

Alla presentazione insieme col presidente di ORONERO, Carmine Maione hanno partecipato al Merano WineFestival il sommelier oste poeta Gino Oliviero, e in rappresentanza della Regione Campania Luciano D'Aponte e Arcangelo Scherillo, i sommelier dell'Ais Campania, la presidente del consorzio di tutela pomodorino del piennolo del Vesuvio Cristina Leardi.(ANSA).