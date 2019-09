Pizza Village ora guarda a est

(ANSA) NAPOLI, 21 SET - Il successo del Pizza Village sul lungomare di Napoli continua, con i numeri che si avviano a eguaagliare il milione di visitatori dello scorso anno, ma gli organizzatori della kermesse della pizza guardano ora anche all'estero. Fissata la tappa a New York per il Columbus Day il 5 e 6 ottobre, il Pizza Village guarda anche ad est, ai paesi arabi. Per il 2020 è partito infatti un dialogo con Dubai: in questo weekend finale del Napoli Pizza Village sul lungomare partenopeo arriverà una delegazione araba per capire a fondo il valore ed il potenziale di questo evento. Poi si potrebbe persino immaginare una tappa in Giappone, a Tokio, tra il 2020 ed i primi mesi del 2021, ma senza abbandonare l'appuntamento napoletano che tornerà a giugno. "Vogliamo promuovere il format della manifestazione e l'immagine di Napoli fuori dai confini campani - dichiarano Alessandro Marinacci e Claudio Sebillo, di Oramata Grandi Eventi - perciò porteremo il Napoli Pizza Village ed i suoi attori, aziende, partner e pizzaioli, all'estero per avviare un percorso di ulteriore crescita". Mulino Caputo, sponsor del Pizza Village, è il primo a credere nell'internazionalizzazione tanto da aver creato il gemellaggio con gli States che avrà come partner del ponte immaginario tra le due città la United Airline, mentre Rossopomodoro e Trenitalia sono pronti a proseguire al fianco della società organizzatrice della kermesse anche per il futuro. Grande attesa per la serata finale, in programma domani, con il concerto di Mahmood, vincitore di Sanremo 2019, che aprrirà la notte sul lungomare con i suoi pezzi tra cui "Soldi", con cui è arrivato secondo all'Eurovision Song Contest e che è la canzone italiana più ascoltata di sempre su Spotify con oltre 100 milioni di stream, mentre ha oltrepassato le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Altra star della serata finale sarà Fred De Palmache, col singolo hit dell'estate "Una volta ancora", ha conquistato la vetta delle classifiche, il doppio disco di platino e oltre 48 milioni di visualizzazioni su YouTube. Completano la serata musicale sul palco Coco, i trapper Peppe Soks, Samurai Jay, Mr HYDE con ospite Gianluca Capozzi e Blair, prodotti dall'agenzia Jesce Sole.