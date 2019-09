A Pompei concerto Vivaldi al chiaro luna

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 11 SET - L'associazione musicale amici de '700 napoletano, in collaborazione col complesso turistico Tiberius di Pompei, ha organizzato il Concerto Evento di musica barocca "le Quattro stagioni" di Antonio Vivaldi che sarà eseguito nella suggestiva cornice del Giardino dei Sensi del Tiberius di Pompei questa sera (ore 21) con l'esecuzione in costume d'epoca di 12 virtuosi maestri di musica (4 violini, viola, violoncello, contrabasso, flauto, clavicembalo e mandolino). Seguirà un buffet offerto agli ospiti, a cura della coppia di imprenditori Pasquale Nina e Karine Compain in linea con la tradizionale accoglienza locale che celebra il primato della gastronomia e dei vini del Vesuvio, famosi fin dall'antichità con l'archeo cucina pompeiana. Il Giardino dei Sensi è impreziosito da un pergolato e piante di rose su un fazzoletto di verde in cima alla collina di Villa dei Misteri, con vista della villa di Diomede del Parco Archeologico di Pompei e panorama del golfo di Napoli sullo sfondo del Vesuvio.

La partecipazione all'evento è su invito.