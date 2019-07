Tra degustazioni, musica e chef a Napoli torna Bufala Fest

(ANSA) NAPOLI, 30 LUG - Chef stellati, ricette gourmet, spettacoli, contest e workshop. Si annuncia ricca di eventi l'edizione 2019 di Bufala Fest,la rassegna gastronomica dedicata alla bufala e al bufalo, declinati in tutti i loro aspetti, dalla carne alla mozzarella, dalla ricotta ai dolci. Dal 31 agosto all'8 settembre sul lungomare di Napoli torna la kermesse enogastronomica organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, che proporrà un ricco cartellone di eventi seguendo il tema del "benessere", il tema scelto per Bufala Fest 2019. "La scelta del benessere - spiegano gli organizzatori di Antonio Rea e Francesco Sorrentino - è dettata dai rapidi cambiamenti del settore food. Le abitudini alimentari e gli stili di vita stanno cambiando e siamo tutti alla ricerca di un nuovo benessere che riavvicina le persone alla natura e alla ricerca di salubrità e genuinità". In cartellone anche la seconda edizione del Contest "I Sapori della Filiera", organizzato quest'anno in collaborazione con "Fratelli La Bufala", che coinvolgerà decine di operatori del comparto food tra cuochi, pizzaioli e pasticceri. Saranno proposte ricette esclusive a base di prodotti del bufalo o della bufala, che saranno giudicate da una giuria composta da chef stellati, nutrizionisti e giornalisti, il tutto nell'Arena del Gusto, un'area di circa 300mq, che ospiterà anche gli show cooking di chef stellati. Bufala Fest ospiterà anche la quinta edizione del "Trofeo Pulcinella", la competizione, organizzata dall'Associazione Mani d'Oro, che, tra il 2 e il 3 settembre, vedrà in gara 120 pizzaioli, provenienti da diverse parti del mondo.

I visitatori potranno scoprire tutti i gusti della filiera bufalina negli stand degli oltre 40 operatori food. L'accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli spettacoli e gli show coking dei chef stellati. (ANSA).