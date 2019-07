Pomodoro cannellino, via alla raccolta

(ANSA) - NAPOLI, 25 LUG - Inaugurata presso il sito archeologico di Cuma, la seconda stagione di raccolto del pomodoro cannellino, annoverato dalla Regione Campania tra i prodotti tradizionali e coltivato nell'area flegrea, secondo testimonianze indirette, sin dall'Ottocento, prevalentemente per consumo fresco e per conserve fatte in casa. Gli otto produttori che, due anni fa, hanno dato vita alla Associazione Pomodoro Cannellino Flegreo hanno promosso un evento finalizzato alla conoscenza delle pratiche di coltura, sulle caratteristiche del pomodoro cannellino flegreo. Grazie ai riscontri positivi ricevuti sia con il fresco che con il trasformato, per il secondo anno, gli agricoltori hanno scelto di destinare più ettari a questa coltura, si è passato da 10 a 15 ettari su 65 ettari di terreni totali in possesso delle aziende. "Nel 2018 - precisa Giovanni Tammaro, presidente della associazione - sono stati riservati alla trasformazione 55 tonnellate, quasi la metà del raccolto. Per questa stagione si intende aumentare il quantitativo da destinare alla conserva per far fronte alle richieste di ristoratori e pizzaioli che hanno già scelto di inserire questo prodotto flegreo in menu e per aprirsi a nuovi mercati anche fuori dai confini locali". "La coltura del pomodoro cannellino flegreo - aggiunge - si attiene a regole precise per ottenere standard di alta qualità e la promozione di tale coltivazione cammina di pari passo alla promozione e valorizzazione del territorio. Pertanto ci stiamo impegnando a collaborare con le istituzioni dei comuni flegrei affinché insieme si possano recuperare terreni abbandonati contribuendo così a dare impulso alla economia flegrea e tramandare la nostre competenze e tradizioni in materia, come da statuto associativo". A tal proposito nasce la volontà di avvicinarsi al progetto MAC (Monterusciello Agro City) avviato dal comune di Pozzuoli e promosso dall'Assessore all'Urbanistica Professor Roberto Gerundo che intende riqualificare le aree urbane e i terreni agricoli localizzati nella frazione di Monterusciello, attività tra l'altro supportata dalle associazioni di categoria Coldiretti e Confagricoltura, le quali insieme stanno sostenendo gli otto produttori nel percorso di crescita.

A testimonianza della grande volontà di fare rete e puntare allo sviluppo e valorizzazione del territorio in senso ampio c'è stata la scelta di unire storia, cultura, archeologia e enogastronomia in unico momento ospitando al tour la stampa, addetti del settore e buyer presso la Città Bassa, parte del sito archeologico di Cuma, uno dei luoghi simbolo della terra ardente e cornice singolare per i numerosi campi piantati a pomodoro. "Il parco - afferma il neo direttore Fabio Pagano - accoglie con grande interesse l'attività di promozione dell'Associazione Pomodoro Cannellino Flegreo, che tra l'altro, valorizza un prodotto tipico coltivato anche all'interno del Parco Archeologico di Cuma".