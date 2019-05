Una Pizza per l'Estate con gli under 30 protagonisti

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAG - Quali saranno le pizze in voga quest'estate? A suggerire una serie di proposte molto convincenti è stata la nuova leva di giovani e giovanissimi pizzaioli campani, chiamati a dare la loro interpretazione della pizza per l'estate, nel corso dell'omonimo appuntamento di inizio stagione, voluto da Mulino Caputo e arrivato alla settima edizione.

La kermesse, che si è svolta in uno dei luoghi più suggestivi di Napoli, a Posillipo, presso Palazzo Petrucci, ha dato spazio agli under 30 dell'arte bianca. Giovani artigiani che scommettono sulla qualità e sull'originalità delle farciture ma che mettono al primo posto gli impasti e la competenza nella lavorazione. Forti della vasta gamma di farine firmate Mulino Caputo, quest'anno una delle referenze preferite dai giovani pizzaioli è stata Nuvola.

Le nuove proposte sono state accompagnate dai cocktails realizzati da Francesco Fontana, barman di Palazzo Petrucci.

Ecco quali sono le pizze per l'estate 2019, realizzate dai magnifici otto, e dove sarà possibile assaggiarle: Vincenzo Capuano - Parmigiana fresca: base di parmigiana di melanzane rossa napoletana. In uscita, stracciata affumicata e basilico sferificato. (Pizzeria Vincenzo Capuano -Napoli) [Farina: Nuvola Super] Marco D'Elia - Fior di menaica: vellutata di fiori di zucca, burrata, alici di menaica, fiori di zucca essiccati, polvere di olive e limone - (Pizzeria Pignalosa - Salerno) [Farina: Nuvola Super] Alessandro Esposito - Carmela d'estate: ricotta di bufala, Fior di latte dei Monti, scaglie di pecorino. Salsa di provola affumicata, zeste di limone e menta. (Pizzeria Carmela e i suoi fratelli - Napoli) [Farina: Nuvola] Vincenzo Iannucci -Nuvola a pacchetelle: mousse di mozzarella di bufala, pacchetelle di pomodorini carbone semidry rossi e gialli, ravanelli e basilico. [Farina: Nuvola] Salvatore Lionello - Scapece di melanzane: scapece di melanzane, peperoncini verdi, burrata affumicata e bottarga di tonno - (Pizzeria Lionello - Gli artigiani della pizza dal 1989 - Succivo (CE) [Farina: Caputo Rossa] Sara Palmieri - Fresca 2.0: focaccia con carpaccio di manzo, bufala, zest di limone, confettura extra di pomodorino del Piennolo del Vesuvio dop, basilico e olio evo - (Pizzeria 10 Diego Vitagliano - Napoli) [Farina: Fiore Glut] Davide Ruotolo - Eva: fior di latte, fagiolini, cipollotto arrostito. Dressing acciughe: limone salato, erbe aromatiche del mediterraneo. (Palazzo Petrucci Posillipo - Napoli) [Farina: Caputo Blu, Rossa, Celeste] Ciro Urzitelli - Sapori del sud: ripieno di ricotta e fior di latte. In superficie 2 gusti: pomodorino corbarino giallo, basilico, provola e speck /pomodorino corbarino rosso e provola e basilico e olio extra vergine d'oliva Al centro: rucola, bocconcino di mozzarella di bufala speck e scaglie di grana padano. (Pizzeria "Add'ò Guaglione - Napoli) [Farina: Caputo Ross]